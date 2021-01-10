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«Палмейрас» обыграл «Спорт Ресифи», «Коритиба» сыграла вничью с «Атлетику Паранаэнсе»

03:03
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«Палмейрас» в матче 29-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Виллиана.

После этого матча «Палмейрас» с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 32 очками — на 14-й строчке.

В другом матче тура «Коритиба» сыграла вничью с «Атлетику Паранаэнсе» (0:0). Команды занимают 20-е и 10-е места соответственно.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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