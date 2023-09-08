Неймар рассказал, почему не ушел из сборной Бразилии

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал, почему не покинул национальную команду после неудачи на ЧМ-2022.

«На фоне сильного давления со стороны семьи и друзей [чтобы не уходить из сборной] ты начинаешь ценить все, что ты сделал. Близкие люди ставят тебя на место и заставляют понять, что стоит и дальше быть счастливым, надевая футболку сборной Бразилии», — цитирует Неймара Goal.

Бразильцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступили Хорватии (1:1, 2:4 в серии пенальти).