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Сегодня, 14:50

Неймар рассказал, почему не ушел из сборной Бразилии

Виктория Кравченко
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Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал, почему не покинул национальную команду после неудачи на ЧМ-2022.

«На фоне сильного давления со стороны семьи и друзей [чтобы не уходить из сборной] ты начинаешь ценить все, что ты сделал. Близкие люди ставят тебя на место и заставляют понять, что стоит и дальше быть счастливым, надевая футболку сборной Бразилии», — цитирует Неймара Goal.

Бразильцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступили Хорватии (1:1, 2:4 в серии пенальти).

Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
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