«Ботафого» и «Интернасьонал» хотят подписать Роберто Перейру

Полузащитник Роберто Перейра интересен бразильским клубам.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, предложения о подписании 32-летнего аргентинца поступили от «Ботафого» и «Интернасьонала». Также на игрока претендует «Палмейрас».

Перейра пока не дал ни одному из этих клубом ответ, так как рассматривает варианты остаться в Европе.

Полузащитник с 2020 по 2023 год выступал за «Удинезе». В минувшем сезоне на его счету 5 голов и 8 результативных передач в 36 матчах. С лета 2023 года Перейра является свободным агентом.