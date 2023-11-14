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Мостовой отреагировал на предложение стать тренером бразильского «Атлетико Сеаренсе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение президента «Атлетико Сеаренсе» Ари да Силвы поработать в команде в качестве тренера.

Ранее бразилец заявил, что россиянин мог бы войти в штаб действующего главного тренера либо попробовать возглавить клуб в будущем.

«Спасибо за приглашение Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе», сами понимаете. А так рассматриваю пока что только Россию», — цитирует Мостового Sport24.

Александр Мостовой. Ари пригласил Мостового на работу в бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе»

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В августе этого года он начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

27 октября Ари предложил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе перейти в его клуб в Бразилии и играть бесплатно.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595963-aleksandr-mostovoy-otreagiroval-na-predlozheniye-vozglavit-brazilskiy-atletiko-searense
Александр Мостовой
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
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