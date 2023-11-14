Ари пригласил Мостового на работу в бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари пригласил бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового на просмотр в бразильский клуб.

«Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем» — цитирует Ари «РБ Спорт».

Бразилец добавил, что экс-игрок "Спартака" может войти в штаб действующего главного тренера либо попробовать возглавить клуб в будущем.

27 октября Ари предложил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе перейти в его клуб в Бразилии и играть бесплатно.