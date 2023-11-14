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Сегодня, 18:28

Ари пригласил Мостового на работу в бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе»

Руслан Минаев
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари пригласил бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового на просмотр в бразильский клуб.

«Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем» — цитирует Ари «РБ Спорт».

Бразилец добавил, что экс-игрок "Спартака" может войти в штаб действующего главного тренера либо попробовать возглавить клуб в будущем.

27 октября Ари предложил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе перейти в его клуб в Бразилии и играть бесплатно.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
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1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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