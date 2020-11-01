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«Коритиба» победила «Атлетику Гояниенси»

03:14
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«Коритиба» обыграла «Атлетику Гояниенси» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии. Единственный мяч на восьмой минуте забил Матеус Галдезани.

Чемпионат Бразилии. Серия А

19-й тур

«Коритиба» — «Атлетику Гояниенси» — 1:0 (1:0)

Гол: Галдезани, 8.

«Коритиба»: Вилсон, Матеус, Сабину, Галдезани (Натанаэл, 74), Джованни Аугусту (Саррафьоре, 46), Натан Силва, Салес, Угу Моура, Рикарду Оливейра (Родригу Мунис, 66), Черутти (Натан, 82), Неилтон (Матеус Буэну, 83).

«Атлетику Гояниенси»: Жеан, Жуан Виктор, Эдер (Гилван, 77), Дуду, Натанаэл, Виллиан Мараньян (Жуниор Брандан, 78), Фрейтас, Чико (Матеузинью, 64), Варгас (Жандерсон, 57), Феррарейс (Веллингтон Рату, 64), Зе Роберту.

Предупреждения: Зе Роберту, 40. Варгас, 45. Натан Силва, 49. Галдезани, 55. Эдер, 59. Виллиан Мараньян, 62.

1 ноября. Парана. Стадион «Коуту Перейра».

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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