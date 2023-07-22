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Сегодня, 09:36

«Интер Майами» ведет переговоры с «Гремио» по трансферу Луиса Суареса

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Гремио» Лиус Суарес близок к переходу в «Интер Майами», сообщает журналист Гастон Эдуль.

По информации источника, клуб уже ведет переговоры с «Гремио» по трансферу уругвайского форварда

Сообщается, что американский клуб уже достиг договоренности с Суаресом по условиям личного контракта.

Также в СМИ появлялась информация, что форвард хочет разорвать контракт с «Гремио» и перейти в «Интер Майами».

Нынешний контракт Суареса с бразильской командой действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.

Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Интер Майами
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Луис Суарес хочет разорвать контракт с «Гремио» и перейти в «Интер Майами»
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