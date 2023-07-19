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Луис Суарес хочет разорвать контракт с «Гремио» и перейти в «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото Reuters

Нападающий «Гремио» Луис Суарес спустя год хочет покинуть бразильскую команду. Как сообщает ESPN, 36-летний уругваец хочет покинуть команду и готов отказаться от 10 миллионов долларов своего заработка.

Он хочет присоединиться к «Интер Майами», за который выступают бывшие его одноклубники по «Барселоне» Лионель Месси и Серхио Бускетс.

Нынешний контракт Суареса с «Гремио» действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.

Андрес Иньеста. Иньеста может присоединиться к Месси и Бускетсу в «Интер Майами»
Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Интер Майами
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