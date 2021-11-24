Дубль Витинью помог «Фламенго» сыграть вничью с «Гремиу»
05:13
«Гремиу» и «Фламенго» сыграли вничью в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Бразилии — 2:2. В составе гостей дублем отметился экс-нападающий ЦСКА Витинью. Однако хоящевам удалось отыграться, несмотря на два удаления.
Чемпионат Бразилии
Серия А
2-й тур
«Гремиу» — «Фламенго» — 2:2 (0:0)
Голы: Витинью, 58 (0:1). Витинью, 74 (0:2). Борха, 76 (1:2). Феррейра, 82 (2:2).
Удаления: Роберт Джоната (Г), 60. Бренно (Г), 78.
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