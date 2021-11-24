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Дубль Витинью помог «Фламенго» сыграть вничью с «Гремиу»

05:13
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«Гремиу» и «Фламенго» сыграли вничью в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Бразилии — 2:2. В составе гостей дублем отметился экс-нападающий ЦСКА Витинью. Однако хоящевам удалось отыграться, несмотря на два удаления.

Чемпионат Бразилии

Серия А

2-й тур

«Гремиу» — «Фламенго» — 2:2 (0:0)

Голы: Витинью, 58 (0:1). Витинью, 74 (0:2). Борха, 76 (1:2). Феррейра, 82 (2:2).

Удаления: Роберт Джоната (Г), 60. Бренно (Г), 78.

Гремиу — Фламенго

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Евгений Козинов все материалы автора
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