Гол Халка спас «Атлетику Минейру» от поражения в матче с «Палмейрас»

«Атлетику Минейру» сыграл вничью с «Палмейрас» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии. На 62-й минуте голом отметился экс-форвард «Зенита» Халк, сравняв счет.

«Атлетику Минейру» лидирует в турнирной таблице — 75 очков. «Палмейрас» идет третьим — 59 очков.

Чемпионат Бразилии

Серия А

35-й тур

«Палмейрас» — «Атлетику Мпнейру» — 2:2 (1:1)

Голы: Рибейру Силва, 29 (1:0). Зарачиу, 36 (1:1). Дейверсон, 57 (2:1). Халк, 62 (2:2).

Нереализованный пенальти: Де Паула (П), 56.