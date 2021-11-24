Гол Халка спас «Атлетику Минейру» от поражения в матче с «Палмейрас»
07:41
«Атлетику Минейру» сыграл вничью с «Палмейрас» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии. На 62-й минуте голом отметился экс-форвард «Зенита» Халк, сравняв счет.
«Атлетику Минейру» лидирует в турнирной таблице — 75 очков. «Палмейрас» идет третьим — 59 очков.
Чемпионат Бразилии
Серия А
35-й тур
«Палмейрас» — «Атлетику Мпнейру» — 2:2 (1:1)
Голы: Рибейру Силва, 29 (1:0). Зарачиу, 36 (1:1). Дейверсон, 57 (2:1). Халк, 62 (2:2).
Нереализованный пенальти: Де Паула (П), 56.
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