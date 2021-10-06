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Жо забил 9-й гол в сезоне. Видео

Жо забил 9-й гол в сезоне
05:02
Жо забил 9-й гол в сезоне. Фото Twitter
Жо забил 9-й гол в сезоне. Фото Twitter
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«Коринтианс» увеличил преимущество в матче 24-го тура чемпионата Бразилии против «Баия». На 70-й минуте голом отметился экс-нападающий ЦСКА Жо.

Для 34-летнего бразильца этот гол стал 9-м в этом сезоне. Сегодняшняя игра стала для него 39-й.

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Евгений Козинов все материалы автора

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