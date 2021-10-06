Жо забил 9-й гол в сезоне. Видео

«Коринтианс» увеличил преимущество в матче 24-го тура чемпионата Бразилии против «Баия». На 70-й минуте голом отметился экс-нападающий ЦСКА Жо.

Для 34-летнего бразильца этот гол стал 9-м в этом сезоне. Сегодняшняя игра стала для него 39-й.