Жо забил 9-й гол в сезоне. Видео
Жо забил 9-й гол в сезоне
05:02
«Коринтианс» увеличил преимущество в матче 24-го тура чемпионата Бразилии против «Баия». На 70-й минуте голом отметился экс-нападающий ЦСКА Жо.
Для 34-летнего бразильца этот гол стал 9-м в этом сезоне. Сегодняшняя игра стала для него 39-й.
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