«Сеара» на выезде обыграла «Форталезу»
04:25
«Сеара» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии обыграла «Форталезу» со счетом 2:0.
Отличились де Лима и Клебер. При этом на 16-й минуте гости не реализовали пенальти.
После этого матча «Сеара» с 35 очками расположилась на девятом месте в турнирной таблице, «Форталеза» с 30 очками — на 14-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю