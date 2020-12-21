«Сеара» на выезде обыграла «Форталезу»

«Сеара» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии обыграла «Форталезу» со счетом 2:0.

Отличились де Лима и Клебер. При этом на 16-й минуте гости не реализовали пенальти.

После этого матча «Сеара» с 35 очками расположилась на девятом месте в турнирной таблице, «Форталеза» с 30 очками — на 14-й строчке.