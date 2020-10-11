«Флуминенсе» — «Баия»: видеотрансляция матча — в 22.00
В воскресенье, 11 октября, в матче 15-го тура бразильской серии А встречаются «Флуминенсе» и «Баия».
Начало игры — 22.00 (время московское). Видеоплеер с трансляцией матча будет доступен на этой странице.
В прямом эфире матчи можно также смотреть на видеосервисах Wink и More TV.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.