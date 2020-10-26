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«Фламенго» вырвал ничью у «Интернасионала», «Гремиу» оказался сильнее «Атлетику Паранаэнсе»

02:13
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«Интернасионал» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Фламенго» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес, еще один гол на счету Тьягу Гальярду. Гости ответили точными ударами Педру и Эвертона Рибейру, отличившийся на 94-й минуте.

После этого матча «Интернасионал» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу, «Фламенго» с таким же количеством очков — на второй строчке.

В другом матче тура «Атлетику Паранаэнсе» уступил «Гремиу» со счетом 1:2, команды занимают 18-е и 9-е места соответственно.

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