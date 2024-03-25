Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Видео

Появилось видео выхода экс-защитника сборной Бразилии Дани Алвеса из тюрьмы. В качестве залога бывший игрок «Барселоны» выплатил 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что у Алвеса заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

Дани Алвес. Фото Reuters

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.