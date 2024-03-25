Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

25 марта, 19:08

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Видео

Появилось видео выхода Дани Алвеса из тюрьмы на свободу
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дани Алвес.
Фото Reuters
Дани Алвес.
Фото Reuters
1/2

Появилось видео выхода экс-защитника сборной Бразилии Дани Алвеса из тюрьмы. В качестве залога бывший игрок «Барселоны» выплатил 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что у Алвеса заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

Дани Алвес.
Фото Reuters

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

Дани Алвес
25
8
Читайте также
Сезон НХЛ-2023/24 является худшим для Овечкина по средней результативности
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Hurun
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Овечкин – зверюга: кладет дубли пачками, забивает без бросков, тащит «Вашингтон» в плей-офф. Почему он снова неудержим?
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эндрик отреагировал на дебютный гол за Бразилию в матче против Англии
Новости
RSS RSS
Все новости