Де Арраскаэта продлил контракт с «Фламенго» до 2026 года

Полузащитник «Фламенго» Джорджиан Де Арраскаэта продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до декабря 2026 года.

27-летний уругваец в прошлом сезоне провел 33 матча за команду и забил девять мячей при 16 голевых передачах. Вместе с «Фла» он дважды стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА. — Прим. «СЭ»), дважды — Суперкубок Бразилии и трижды — чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

За «Фламенго» футболист выступает с 2019 года.