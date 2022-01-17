Гильерме и Фернандес попали с символическую сборную бразильцев, заигранных за другие страны

Защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Гильерме попали в символическую сборную бразильцев, представляющих другие национальные команды.

Список игроков представило испаноязычное издание 90min.com.

Помимо Фернандеса и Гильерме с символическую сборную были включены четыре бразильских футболиста, выступающих за сборную Италии — Рафаэл Толой, Эмерсон, Жоржиньо и Тьяго Мотта. В список попали три игрока сборной Испании — Диего Коста, Родриго и Тиаго Алькантара. Также в сборную включили двух футболистов национальной команды Португалии — Пепе и Деку.