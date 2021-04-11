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Дани Алвес продолжает зажигать в Бразилии: на этот раз забил со штрафного

04:05
Дани Алвес. Фото Twitter
Дани Алвес. Фото Twitter
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес отличился в матче чемпионата штата против «Сан-Каэтано».

37-летний бразилец исполнил штрафной удар, сделав счет 4:1.

Алвес выступает за «Сан-Паулу» с 2019 года. За это время защитник провел 78 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.

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