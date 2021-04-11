Дани Алвес продолжает зажигать в Бразилии: на этот раз забил со штрафного
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес отличился в матче чемпионата штата против «Сан-Каэтано».
37-летний бразилец исполнил штрафной удар, сделав счет 4:1.
Алвес выступает за «Сан-Паулу» с 2019 года. За это время защитник провел 78 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.
?? [ Campeonato ? Paulista ] ??— MUND??SP?RTIN??? (@MundoSportin) April 10, 2021
Cobran?a de falta perfeita existe, Dani Alves mostra Gola?o ???
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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