Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Бывший игрок «Зенита» Халк устроил потасовку в матче с «Крузейро»

12:22
Теги:

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк 11 апреля устроил потасовку в матче 9-го тура лиги Минейро против «Крузейро» (0:1).

В концовке встречи Халк повздорил с игроком соперника Уильямом Поттакером, за что футболисты моментально получили по красной карточке.

На футбольном поле ситуация не закончилась, футболисты продолжили потасовку в подтрибунном помещении.

После девяти туров «Атлетико Минейро» лидирует с 21 очков, «Крузейро» — второй (17 очков).

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...