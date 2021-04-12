Бывший игрок «Зенита» Халк устроил потасовку в матче с «Крузейро»
12:22
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк 11 апреля устроил потасовку в матче 9-го тура лиги Минейро против «Крузейро» (0:1).
В концовке встречи Халк повздорил с игроком соперника Уильямом Поттакером, за что футболисты моментально получили по красной карточке.
На футбольном поле ситуация не закончилась, футболисты продолжили потасовку в подтрибунном помещении.
После девяти туров «Атлетико Минейро» лидирует с 21 очков, «Крузейро» — второй (17 очков).
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