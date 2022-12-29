Роналдо: «Наследие Пеле выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал смерть легендарного футболиста Пеле.

29 декабря трехкратный чемпион мира скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов.

«Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойденный. Везде, где Пеле побывал, он оставил частичку себя. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня. Король футбола — один. Величайший всех времен.

Мир скорбит. Грусть разлуки смешалась с огромной гордостью за написанную историю. Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант — это школа, которую должен пройти каждый игрок. Наследие твое выходит за рамки поколений. Благодаря этому Пеле будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром», — написал Роналдо на своей странице в социальных сетях.

В последние годы жизни Пеле боролся с раком прямой кишки. В январе 2022 года он прошел курс химиотерапии.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры провел в составе «Сантоса». Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1?279 голов за карьеру.