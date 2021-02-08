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«Фламенго» на выезде сыграл вничью с «Брагантино»

04:28
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«Фламенго» в матче 34-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Брагантино» со счетом 1:1.

На гол Габриэля Барбозы, реализовавшего пенальти, хозяева ответили точным ударом Итало.

После этого матча «Фламенго» с 65 очками занимает второе место в чемпионате Бразилии, «Брагантино» с 48 очками — на девятой строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Брагантино — Фламенго

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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