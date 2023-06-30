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Сегодня, 17:59

Бразильский мужчина завещал все свое состояние Неймару

Ана Горшкова
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Бразильский мужчина завещал все свои активы форварду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару.

Неизвестно, какими активами располагает мужчина. На составление завещания он потратил 400 реалов (около 75 евро).

«Несмотря на то, что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье. Я правда понимал, что мне некому оставить свои активы на случай моей смерти. Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже очень семейный человек, и его отношения с отцом мне очень напоминают мои с папой, который уже умер. Но, прежде всего, я знаю, что, он не алчен, что в наше время редкость.

Мне бы очень не хотелось, чтобы это досталось правительству или родственникам, с которыми я не лажу. Я пытался сообщить об этом Неймару, но безуспешно», — приводит слова мужчины Metropoles.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

 
Неймар и&nbsp;Бруна Бьянкарди. Предохраняться и без поцелуев в губы. Неймара поймали на измене, но для таких случаев у него особый контракт

 

Источник: Metropoles
Неймар Сантос
Футбол
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