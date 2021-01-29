«Коринтианс» проиграл «Баия», Жо получил желтую карточку
02:28
«Баия» переиграла «Коринтианс» в 30-м туре чемпионата Бразилии (2:1). Хозяева в первом тайме забили два мяча, а гостям после перерыва удалось лишь единожды поразить ворота соперника.
Экс-форвард ЦСКА Жо вышел на поле в стартовом составе «Коринтианс» и на 11-й минуте получил желтую карточку.
Чемпионат Бразилии
Серия А
30 тур
«Баия» — «Коринтианс» — 2:1 (2:0)
Голы: Жилберту, 31 (1:0). Рамирес, 45+4 (2:0). Габриэл, 71 (2:1).
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