«Коринтианс» проиграл «Баия», Жо получил желтую карточку

«Баия» переиграла «Коринтианс» в 30-м туре чемпионата Бразилии (2:1). Хозяева в первом тайме забили два мяча, а гостям после перерыва удалось лишь единожды поразить ворота соперника.

Экс-форвард ЦСКА Жо вышел на поле в стартовом составе «Коринтианс» и на 11-й минуте получил желтую карточку.

Чемпионат Бразилии

Серия А

30 тур

«Баия» — «Коринтианс» — 2:1 (2:0)

Голы: Жилберту, 31 (1:0). Рамирес, 45+4 (2:0). Габриэл, 71 (2:1).

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