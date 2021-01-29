«Фламенго» обыграл «Гремиу»

«Гремиу» уступил «Фламенго» в матче 30-го тура чемпионата Бразилии (2:4). Дублем в составе команды из Порту-Алегри отметился экс-форвард «Металлиста» Диегу Соуза. У победителей голы забили Джорджиан де Арраскаэта, Эвертон Рибейру, Габриэл Барбоза и Маурисио Исла.

Чемпионат Бразилии

Серия А

23 тур

«Гремиу» — «Фламенго» — 2:4 (1:0)

Голы: Соуза, 40 (1:0). Рибейру, 57 (1:1). Барбоза, 60 (1:2). Де Арраскаэта, 66 (1:3). Соуза, 85 (2:3). Исла, 90+3 (2:4).

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