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«Атлетику Минейру» с Халком и Диегу Костой стал чемпионом Бразилии

02:17
«Атлетику Минейру» стал чемпионом Бразилии. Фото Twitter
«Атлетику Минейру» стал чемпионом Бразилии. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» переиграл «Баия» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии — 3:2. Победа позволила команде стать недосягаемой для ближайших преследователей.

За 5 туров до конца чемпионата у «Атлетику Минейру» 81 очко, а у ближайшего преследователя «Фламенгу» — 70.

Таким образом, «Атлетику Минейру», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк и экс-нападающий «Челси» Диегу Коста, стал чемпионом Бразилии 2021 года. Это случилось второй раз в истории клуба.

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Евгений Козинов все материалы автора
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