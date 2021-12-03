«Атлетику Минейру» с Халком и Диегу Костой стал чемпионом Бразилии

«Атлетику Минейру» переиграл «Баия» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии — 3:2. Победа позволила команде стать недосягаемой для ближайших преследователей.

За 5 туров до конца чемпионата у «Атлетику Минейру» 81 очко, а у ближайшего преследователя «Фламенгу» — 70.

Таким образом, «Атлетику Минейру», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк и экс-нападающий «Челси» Диегу Коста, стал чемпионом Бразилии 2021 года. Это случилось второй раз в истории клуба.