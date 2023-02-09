Анчелотти готов возглавить Бразилию в июне 2023

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.

Как сообщает Globo Esporte, через посредников Бразильская конфедерация футбола (CBF) узнала, что Анчелотти открыт к возможности возглавить сборную и готов сделать это в июне, когда завершится клубный сезон.

По данным источника, Эдналдо Родригес, президент CBF, намерен встретится с Флорентино Пересом в феврале, чтобы обсудить возможный уход 63-летнего специалиста и сделать официальное предложение по этому вопросу.

Если назначить Анчелотти не удастся, организация пригласит либо Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой», либо Жорже Жезуша, который тренирует «Фенербахче».

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.