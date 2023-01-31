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Сегодня, 13:26

Экс-зенитовец похудел за матч на 6 килограммов. Что произошло с Халком?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Халк.
Фото Global Look Press

Во время матча 2-го тура чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс «Томбенсе» — «Атлетику Минейру» (1:2) нападающий Халк забил победный гол на 89-й минуте, во второй раз подряд принеся своей команде три очка.

До этого он сделал дубль во встрече с «Калденсе» (2:1).

Но запомнится матч не только благодаря игре экс-зенитовца. Как сообщил «Атлетику Минейру», опубликовав в соцсетях видеосвидетельство, за 90 с лишним минут Халк настолько выложился, что похудел почти на шесть килограммов.

Перед выходом на поле он весил 97,6 килограмма, после финального свистка — 91,9.

Халк. Фото Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Халк встает на весы. Фото Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Вес Халка до матча. Фото Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Вес Халка после матча. Фото Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»
Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Халк
Футбол
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