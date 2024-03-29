Агент Ренана заявил, что в «Интернасьонале» не поддержали игрока после решающего промаха с пенальти

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, выступающего на правах аренды за «Интернасьонал», прокомментировал промах футболиста в серии пенальти в матче против «Жувентуде» (1:1, пенальти 5:6).

20-летний бразилец вышел на поле перед серией пенальти, но не сумел реализовать решающий удар, пробив паненкой. В результате «Жувентуде» вышел в финал чемпионата штата Рио-Гранди-ду-Сул.

«Очень грустно, что команда не поддержала Ренана после промаха в решающем пенальти. Но время лечит такие моменты», — цитирует Ренана Metaratings.

«Интернасьонал» арендовал Ренана у «Зенита» в зимнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до конца этого года.

Ранее сообщалось, что одноклубники раскритиковали защитника из-за промаха и даже перестали общаться с ним.