Пеле написал большое письмо, обратившись к игрокам и фанатам сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле написал письмо национальной команде. Бразилия вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии.

В своем обращении он отметил, что поражения помогают учиться и делать выводы. Пеле пишет, что с каждым днем начинается новый путь, который дает возможность реализовать мечты.

«Это касается всех, но, когда вы мечтаете стать футболистом, возможностей гораздо меньше, а мечты гораздо более далекие. Осечки не более болезненны, чем в любой другой жизни. Однако о них судят гораздо больше людей, вам не кажется? И, честно говоря, победы празднуются намного чаще», — говорится в письме.

Он попросил игроков сборной Бразилии вспомнить, что, несмотря на вылет с ЧМ, нужно не забывать, что их привело на этот турнир.

«Это любовь к настоящей дружбе в спорте, к победному крику или к забвению всех проблем, с которыми мы сталкиваемся, даже если матч идет всего 90 минут. Возможно, любовь к борьбе с нищетой, голодом и наркотиками, которую футбол предполагает во многих сообществах, составляющих такую огромную страну. Есть много достоинств самого красивого вида спорта. Тем более здесь, в Бразилии», — добавил Пеле.

Он также восхитился работой игроков и технического комитета сборной Бразилии, поблагодарив за их труд и старания.

Сегодня, 18 декабря, в Катаре пройдет финал ЧМ-2022 между командами Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.