«Витебск» с Чаловым сыграл вничью с «Динамо» Кучука

«Витебск» сыграл вничью с минским «Динамо» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Белоруссии. В составе хозяев вышли россияне Илья Васильев и Даниил Чалов, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова.

Минское «Динамо» возглавляет бывший главный тренер «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук.

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10-й тур

«Витебск» — «Динамо» Мн — 1:1 (1:1)

Голы: Бахар, 5 (0:1). Николаэску, 19 (1:1).

«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Гуренко (Васильев, 80), Николаэску (Кац, 87), Кариока (Федосов, 90+3).

«Динамо»: Плотников, Шитов, Динга, Сухоцкий, Швецов, Горопевшек, Козлов, Данилу (Шикавка, 71), Павловски, Климович, Бахар (Билоног, 83).

Предупреждения: Назаренко, 8. Волков, 42. Павловски, 54. Швецов, 61. Горопевшек, 77. Сухоцкий, 89.

Судья: Стецурин.

23 мая. Витебск. Стадион ЦСК «Витебский».