Заместитель Мажича готовит белорусских судей

Вчера в Белоруссии возобновилось обучение видеоассистентов по стандартам ФИФА.

По расписанию с 15 по 16 января запланированы тренировки типовых игровых ситуаций, с 17-го по 18-е — тренировочные мини-матчи, а с 19-го по 20-е — пять полноценных матчей с использованием ВАР-технологий для каждой из обучаемых судейских бригад, сообщает сайт Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Любопытно, что занятия проводит заместитель главы департамента судейства РФС Далибор Джурджевич. Кроме него в группу инструкторов входят руководитель проекта ВАР от АБФФ Владимир Кузьмин и судья ФИФА Алексей Кульбаков.