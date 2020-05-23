«Слуцк» с тремя россиянами сыграл вничью с «Рухом»

«Слуцк» и «Рух» сыграли вничью в домашнем матче 10-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе «Слуцка» на поле вышли трое россиян: Марат Бураев, Сослан Такулов и Артем Сердюк.

«Слуцк» в таблице идет пятым, «Рух» — седьмым.

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Высшая лига

10-й тур

«Слуцк» — «Рух» — 1:1 (0:0)

Голы: Семенов, 81 (1:0). Васильев, 87 — с пенальти (1:1).

«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бураев (Трубило, 46), Бала (Тетеренко, 88), Козлов, Семенов, Абдул Гафар (Сердюк, 72).

«Рух»: Степанов, Рахманов, Гайдучик, Колпачук, Андроник (Никифоренко, 82), Мигунов, Седько (Диалло, 62), Гречихо, Концевой, Васильев, Богомольский (Тихоновский, 73).

Предупреждение: Никифоренко, 90+3.

Судья: Щербаков.

23 мая. Слуцк. Стадион Городской.