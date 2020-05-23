Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

«Слуцк» с тремя россиянами сыграл вничью с «Рухом»

18:45

«Слуцк» и «Рух» сыграли вничью в домашнем матче 10-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе «Слуцка» на поле вышли трое россиян: Марат Бураев, Сослан Такулов и Артем Сердюк.

«Слуцк» в таблице идет пятым, «Рух» — седьмым.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

10-й тур

«Слуцк» — «Рух» — 1:1 (0:0)

Голы: Семенов, 81 (1:0). Васильев, 87 — с пенальти (1:1).

«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бураев (Трубило, 46), Бала (Тетеренко, 88), Козлов, Семенов, Абдул Гафар (Сердюк, 72).

«Рух»: Степанов, Рахманов, Гайдучик, Колпачук, Андроник (Никифоренко, 82), Мигунов, Седько (Диалло, 62), Гречихо, Концевой, Васильев, Богомольский (Тихоновский, 73).

Предупреждение: Никифоренко, 90+3.

Судья: Щербаков.

23 мая. Слуцк. Стадион Городской.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир