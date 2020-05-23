«Слуцк» с тремя россиянами сыграл вничью с «Рухом»
«Слуцк» и «Рух» сыграли вничью в домашнем матче 10-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе «Слуцка» на поле вышли трое россиян: Марат Бураев, Сослан Такулов и Артем Сердюк.
«Слуцк» в таблице идет пятым, «Рух» — седьмым.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
10-й тур
«Слуцк» — «Рух» — 1:1 (0:0)
Голы: Семенов, 81 (1:0). Васильев, 87 — с пенальти (1:1).
«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бураев (Трубило, 46), Бала (Тетеренко, 88), Козлов, Семенов, Абдул Гафар (Сердюк, 72).
«Рух»: Степанов, Рахманов, Гайдучик, Колпачук, Андроник (Никифоренко, 82), Мигунов, Седько (Диалло, 62), Гречихо, Концевой, Васильев, Богомольский (Тихоновский, 73).
Предупреждение: Никифоренко, 90+3.
Судья: Щербаков.
23 мая. Слуцк. Стадион Городской.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/