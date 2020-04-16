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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

С «Гомеля» сняли пять очков за договорные матчи в чемпионате Белоруссии

15:11
«Гомель». Фото ФК «Гомель».
«Гомель». Фото ФК «Гомель».
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КДК Ассоциации «Белорусская федерация футбола» снял с «Гомеля» пять очков, сообщает «Прессбол». Клуб наказан за причастность к договорным матчам. «Гомель» выступает в первой лиге

Ранее по делу о договорных матчах были наказаны и другие клубы. Так, «Нафтан» начнет сезон в первой лиге с показателя в -15 очков. «Химик» оштрафован на девять очков, «Лида», «Неман-Агро» и «Орша» — на три.

18 апреля в первом туре турнира первой лиги «Гомель» примет «Нафтан».

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/354850

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