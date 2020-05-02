«Рух» и «Городея» сыграли вничью, счет открыл россиянин Сорокин

«Рух» и «Городея» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе «Городеи» гол забил россиянин Андрей Сорокин.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

7-й тур

«Рух» — «Городея» — 1:1 (0:0)

Голы: Сорокин, 50 (0:1). Колпачук, 90+1 (1:1).

«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Виллиам, Андроник, Мигунов (Колпачук, 70), Седько, Концевой (Морозов, 84), Чиж, Васильев, Диалло (Богомольский, 74).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Шестиловский, 89), Байдук (Шибун, 66), Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Сайчич, Шавель (Пушняков, 70).

Предупреждения: Сорокин, 31. Гайдучик, 31. Байдук, 39. Андроник, 86.

Судья: Шимусик.

2 мая. Брест. Стадион ОСК «Брестский».