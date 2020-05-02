«Рух» и «Городея» сыграли вничью, счет открыл россиянин Сорокин
«Рух» и «Городея» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе «Городеи» гол забил россиянин Андрей Сорокин.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
7-й тур
«Рух» — «Городея» — 1:1 (0:0)
Голы: Сорокин, 50 (0:1). Колпачук, 90+1 (1:1).
«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Виллиам, Андроник, Мигунов (Колпачук, 70), Седько, Концевой (Морозов, 84), Чиж, Васильев, Диалло (Богомольский, 74).
«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Шестиловский, 89), Байдук (Шибун, 66), Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Сайчич, Шавель (Пушняков, 70).
Предупреждения: Сорокин, 31. Гайдучик, 31. Байдук, 39. Андроник, 86.
Судья: Шимусик.
2 мая. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/