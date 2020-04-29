Минское «Динамо» получило путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря вылету «Славии» из Кубка

Минское «Динамо» сыграет в первом отборочном раунде Лиги Европы в следующем сезоне. Это стало известно после того, как «Славия» вылетела из Кубка Белоруссии, уступив БАТЭ (1:0, 0:2).

Как сообщает «Прессбол», БАТЭ, брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер» уже имеют путевки в еврокубки. После неудачи клуба из Мозыря дополнительная вакансия отошла столичной команде, финишировавшей четвертой в чемпионате страны-2019.