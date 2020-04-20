Белорусский тренер Леонид Кучук станет новым главным тренером минского «Динамо», сообщает «Прессбол».

Он сменит на этом посту Сергея Гуренко. По итогам прошлого сезона команда заняла четвертое место в чемпионате страны. В текущем розыгрыше чемпионата Белоруссии у динамовцев 6 очков после 5 туров и 12-я позиция.

Последним местом работы Леонида Кучука был украинский «Рух», который 60-летний тренер покинул в декабре 2019 года. Кучук известен в России по работе в «Локомотиве», «Кубани» и «Ростове» Специалист был главным тренером «Локо» с июня 2014 года по сентябрь 2015 года, при нем железнодорожники стали бронзовыми призерами чемпионата России-2013/14 впервые за 7 лет.