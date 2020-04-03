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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Грустная картинка главного матча мира: на «Динамо» — «Торпедо-БелАЗ» почти никто не пришел

21:27
Болельщики «Торпедо-БелАЗа» на матче с минским «Динамо». Фото «Прессбол»
Болельщики «Торпедо-БелАЗа» на матче с минским «Динамо». Фото «Прессбол»
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Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии между минским «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» (2:0) не вызвал интерес у зрителей. По статистике официального сайта Ассоциации Белорусской федерации футбола на трибунах присутствовало 411 зрителей.

Портал Pressball утверждает, что 22-тысячный Олимпийский стадион Минска за 15 минут до начала игры был пустой. По данным портала, из Жодино на матч приехало пять поклонников «Торпедо-БелАЗа». Ранее жодинские фанаты обещали игнорировать ближайшие встречи команды.

Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш высшей лиги стартовал в срок и со зрителями.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/353832

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