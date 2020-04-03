Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии между минским «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» (2:0) не вызвал интерес у зрителей. По статистике официального сайта Ассоциации Белорусской федерации футбола на трибунах присутствовало 411 зрителей.

Портал Pressball утверждает, что 22-тысячный Олимпийский стадион Минска за 15 минут до начала игры был пустой. По данным портала, из Жодино на матч приехало пять поклонников «Торпедо-БелАЗа». Ранее жодинские фанаты обещали игнорировать ближайшие встречи команды.

Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш высшей лиги стартовал в срок и со зрителями.