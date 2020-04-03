«Динамо» Гуренко обыграло «Торпедо-БелАЗ», набрав первые очки в сезоне

Минское «Динамо» взяло верх над «Торпедо-БелАЗ» в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии-2020. Столичный клуб, который возглавляет экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко, набрал первые очки в сезоне

В составе «Торпедо-БелАЗа» на поле вышли россияне Виталий Устинов и Дмитрий Яшин.

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3-й тур

«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (2:0)

Голы: Климович, 21 (1:0). Бручич, 43 (2:0).

«Динамо»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич, Олехнович, Данилу (Шикавка, 90), Павловски, Климович (Бородин, 90+2), Бахар (Ложкин, 87).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Афанасьев (Леонович, 76), Хачатурян, Юсов, Павлюковец (Премудров, 57), Антилевский, Горбачик (Николаевич, 46).

Предупреждения: Яшин, 66. Премудров, 83.

Судья: Севостьяник.

3 апреля. Минск. Стадион «Динамо».