БАТЭ упустил победу над «Витебском», ведя к 79-й минуте 2:0

«Витебск» вырвал ничью в матче 12-го тура чемпионата Белорусии против БАТЭ — 2:2. 15-кратные чемпионы к 58-й минуте повели со счетом 2:0. Отличились футболисты, игравшие ранее в России: Павел Нехайчик («Динамо», «Томь», «Оренбург») и Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»).

«Витебск» ушел от поражения, забив на 79-й и 90-й минуте. В его составе 90 минут провел Даниил Чалов, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова. Также на 58-й минуте на поле вышел еще один россиянин Илья Васильев, заменивший Артема Гуренко, сына экс-защитника «Локомотива» Сергея Гуренко.

Помимо Нехайчика и Драгуна, в составе БАТЭ вышли капитан Игорь Стасевич, игравший за нижегородскую «Волгу», а также экс-форвард «Балтики» Максим Скавыш.

Несмотря на потерю очков, БАТЭ сохранил лидерство в таблице, отставание преследователей составляет 4 очка, у «Энергетика-БГУ» игра в запасе.

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12-й тур

«Витебск» — БАТЭ — 2:2 (0:1)

Голы: Нехайчик, 14 (0:1). Драгун, 58 (0:2). С..Волков, 79 (1:2). Ксенофонтов, 90 (2:2).

«Витебск»: Гущенко, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, С..Волков, Гуренко (Васильев, 58), Николаэску (Ксенофонтов, 66), Кариока, Матвеенко (Теверов, 73).

БАТЭ: Чичкан, А.Филипович, Я.Филипович, З.Волков, Бессмертный, Бага, Стасевич, Нехайчик (Дубаич, 75), Драгун (Березкин, 81), Яблонский, Скавыш (Милич, 67).

Предупреждения: Жулиу Сезар, 12. Кариока, 59. Яблонский, 62.

Судья: Кургхели.

7 июня. Витебск. Стадион ЦСК «Витебский».