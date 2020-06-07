БАТЭ упустил победу над «Витебском», ведя к 79-й минуте 2:0
«Витебск» вырвал ничью в матче 12-го тура чемпионата Белорусии против БАТЭ — 2:2. 15-кратные чемпионы к 58-й минуте повели со счетом 2:0. Отличились футболисты, игравшие ранее в России: Павел Нехайчик («Динамо», «Томь», «Оренбург») и Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»).
«Витебск» ушел от поражения, забив на 79-й и 90-й минуте. В его составе 90 минут провел Даниил Чалов, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова. Также на 58-й минуте на поле вышел еще один россиянин Илья Васильев, заменивший Артема Гуренко, сына экс-защитника «Локомотива» Сергея Гуренко.
Помимо Нехайчика и Драгуна, в составе БАТЭ вышли капитан Игорь Стасевич, игравший за нижегородскую «Волгу», а также экс-форвард «Балтики» Максим Скавыш.
Несмотря на потерю очков, БАТЭ сохранил лидерство в таблице, отставание преследователей составляет 4 очка, у «Энергетика-БГУ» игра в запасе.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
12-й тур
«Витебск» — БАТЭ — 2:2 (0:1)
Голы: Нехайчик, 14 (0:1). Драгун, 58 (0:2). С..Волков, 79 (1:2). Ксенофонтов, 90 (2:2).
«Витебск»: Гущенко, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, С..Волков, Гуренко (Васильев, 58), Николаэску (Ксенофонтов, 66), Кариока, Матвеенко (Теверов, 73).
БАТЭ: Чичкан, А.Филипович, Я.Филипович, З.Волков, Бессмертный, Бага, Стасевич, Нехайчик (Дубаич, 75), Драгун (Березкин, 81), Яблонский, Скавыш (Милич, 67).
Предупреждения: Жулиу Сезар, 12. Кариока, 59. Яблонский, 62.
Судья: Кургхели.
7 июня. Витебск. Стадион ЦСК «Витебский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/