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2 февраля, 21:12

Сборная Южной Кореи обыграла Австралию в дополнительное время и вышла в полуфинал Кубка Азии

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Южной Кореи в четвертьфинале Кубка Азии обыграла Австралию со счетом 2:1.

На гол Крэга Гудвина корейцы ответили голом Хван Хи Чхана на 90+6-й минуте, который реализовал пенальти. Победный гол на 104-й минуте Сон Хын Мин.

В полуфинале Южная Корея встретится с Иорданией, которая ранее обыграла Таджикистан (1:0). В другой полуфинальной паре сойдутся победители матчей Иран — Япония и Катар — Узбекистан.

Сборная Австралии по футболу
Сборная Кореи по футболу
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