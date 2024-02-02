Сборная Южной Кореи обыграла Австралию в дополнительное время и вышла в полуфинал Кубка Азии

Сборная Южной Кореи в четвертьфинале Кубка Азии обыграла Австралию со счетом 2:1.

На гол Крэга Гудвина корейцы ответили голом Хван Хи Чхана на 90+6-й минуте, который реализовал пенальти. Победный гол на 104-й минуте Сон Хын Мин.

В полуфинале Южная Корея встретится с Иорданией, которая ранее обыграла Таджикистан (1:0). В другой полуфинальной паре сойдутся победители матчей Иран — Япония и Катар — Узбекистан.