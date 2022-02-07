Мане довел Салаха до слез. Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки

Финал получился драматичным и завершился серией 11-метровых.

Веселый турнир с экзотическими сборными, удивительными судейскими решениями и неправильными гимнами подошел к концу. В финале Кубка Африки встретились главный фаворит турнира и самая титулованная команда в его истории. Сенегал со всеми своими звездами дошел до решающего матча во второй раз подряд, хотя титулов до сегодняшнего дня у них не было. Египтяне семь раз завоевывали Кубок, но нынешнее поколение — не самое сильное в истории, если, конечно, не брать в расчет Мо Салаха.

Как и ожидалось, Садьо Мане и компания ринулись в атаку с первых секунд встречи. Надежная оборона «фараонов» дала сбой уже на 4-й минуте. Мохамед Абдель Монем сбил вбежавшего в штрафную площадь Салиу Сиссе. К счастью египетских болельщиков, вратарь Мохамед Абугабаль — главный специалист по 11-метровым на турнире. После двух выигранных серий пенальти 33-летний голкипер потащил удар от Мане в финале. Возможно, Абугабалю даже не понадобилась подсказка Салаха.

Mohamed Salah had some advice for Gabaski before Sadio Mane missed a penalty ? pic.twitter.com/USujJUG8LJ — GOAL (@goal) February 6, 2022

«Львы Теранги» продолжали идти вперед, но без особой остроты. В свою очередь, египтяне отвечали индивидуальными действиями своего капитана. Один из проходов Салаха в конце тайма завершился опасным ударом с правого фланга в ближний угол.

Кроме игры в нападении Салах успевал и разговаривать с судьей. Главный арбитр встречи Виктор Гомес в какой-то момент даже предложил египтянину самому взять свисток в руки.

Вторую половину игры сенегальцы начали в том же темпе, что и первую. Активизировался Мане — лидер сборной Сенегала заработал несколько штрафных в начале второго тайма. Передачи с флангов чаще стали приводить к ударам, однако Абугабаль уверенно справлялся с ними.

Первый удар сборной Египта не от Салаха случился только на 69-й минуте игры. Абдель Монем у чужих ворот решил исправить ошибку, допущенную в начале встречи у своих. Египетский защитник после подачи со штрафного пробил головой выше ворот. А через пять минут Маруан Хамди замыкал навес во вратарской, но мяч от его головы полетел мимо.

«Львы Теранги» вернули инициативу к концу основного времени, но забить так и не смогли. Египет затянул в дополнительное время четвертого соперника подряд.

Уже на 91-й минуте встречи Бамба Дьенг ворвался в штрафную и низом пробил по воротам Абугабаля, но тот был надежен. Во втором дополнительном тайме соперники обменялись шансами. Абугабаль отразил очередной удар Дьенга, а Менди справился с выстрелом Мархвана Хамди.

В итоге Египет довел третий матч плей-офф из четырех до серии пенальти.

Первые три удара в серии 11-метровых оказались точными (2:1 Сенегал), а четвертым к мячу подошел Абдул Монем. Сфолив в самом начале игры своей в штрафной, защитник практически идеально провел остаток игры, но с пенальти ему сегодня не повезло — он пробил в штангу. Однако Абугабаль, у которого на бутылочке с водой были шпаргалки с указанием, кто из сенегальцев как исполняет 11-метровые, отбил удар Буна Сарра из «Баварии». Но это был не день Египта — Менди легко взял плохой удар прямо по центру ворот от Моханнада Лашина, а следом Мане забил решающий 11-метровый. Салах, который должен был закрывать пятерку бьющих у египтян, так и не подошел к мячу.

Сенегал — впервые в истории чемпион Африки! А плачущий Абугабаль получил награду лучшему игроку финала.

Ну и главный кадр турнира: Мане утешает партнера по «Ливерпулю» Салаха после финала. Капитан египтян держался достойно, но потом не выдержал, опустился на колени и разрыдался.

Sadio Mane consoles Salah after penalties ? pic.twitter.com/K6JagpfiTS — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

Ну а Мане забрал еще и приз лучшему игроку турнира.