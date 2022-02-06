«В некоторых моментах мы эгоисты». Мане и Салах — друзья или враги?

Дуэль двух звезд «Ливерпуля» — главная интрига в финале Кубка Африки.

В воскресенье в финале Кубка Африки сыграют Сенегал и Египет. Лидеры команд, Садьо Мане и Мохаммед Салах, вместе играют за «Ливерпуль». Дуэт вингеров стал одним из лучших в Европе за последние пять лет, но их отношения не всегда идеальны. А 2022 год точно станет проверкой для отношений африканцев. Кроме финала Кубка Африки Сенегал и Египет сыграют друг с другом в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира в Катаре.

Мане пришел в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. Салах присоединился к красным год спустя почти за такую же сумму: «Рома» благодаря переходу египтянина стала богаче на 42 миллиона евро. С тех пор двух африканцев и начали активно сравнивать. Оба быстрые и техничные, много забивают, скромно ведут себя за пределами поля и помогают своим странам, активно жертвуя деньги на благотворительность. Мане и Салах вместе привезли на «Энфилд» Кубок чемпионов и первый за 30 лет Кубок победителей АПЛ. Однако, несмотря на командные успехи, обоих периодически обвиняют в излишнем эгоизме на поле. Причем не всегда эти претензии предъявляют болельщики или эксперты.

В далеком уже 2019 году, когда «Ливерпуль» начал поход за чемпионским титулом, случился заурядный по результату, но необычный по содержанию матч с «Бернли». Красные легко выиграли — 3:0. Мане забил, Салах отметился ассистом на Роберто Фирмину. Казалось бы, обычный разгром аутсайдера от парней Юргена Клоппа, но нет. В тот день сенегальский форвард довольно эмоционально отреагировал на несколько эпизодов, в которых египтянин проигнорировал его и пошел в дриблинг. А после замены Мане и вовсе жаловался Клоппу и капитану Джордану Хендерсону на действия Салаха.

Sadio Mane reacted angrily when he was substituted during the win over Burnley, he was frustrated at Mo Salah's failure to pass to him minutes earlier. 'He is an emotional guy': Jurgen Klopp plays down Sadio Mane's ANGRY reaction pic.twitter.com/46JgTplh91 — Lilian Chan (@bestgug) August 31, 2019

«Случай с Салахом? Забыли. Иногда так происходит, что и я не отдаю пас. Мы помирились и снова стали хорошими друзьями, какими и были», — сказал Мане через несколько дней после той игры.

В конфликт вмешался и Клопп: «Я могу описать пять или шесть ситуаций, в которых все думали: «Отдай мяч, пасуй», а потом Салах забивал. В этом и заключается свобода выбора футболистов: ты можешь сделать передачу или сохранить мяч у себя. Иногда можно совершить ошибку, потерять мяч или не заметить партнера. Не проигнорировать, а именно не заметить. Оставим это, мы выиграли 3:0, и я вряд ли скажу что-то об этой ситуации снова».

54-летний немец, может, и не говорил больше о ссоре Мане и Салаха, а вот египтянину пришлось рассуждать об этом даже в декабре 2021 года.

«Возможно, мы соревнуемся, чтобы показать, кто из нас лучше, это нормально в любой команде, это право каждого игрока, но, в конце концов, мы работаем на команду. В некоторых моментах мы эгоисты, но никто не ставит личные интересы выше командных. Это была игра, когда Садьо ушел с поля злым. Тогда был первый случай, когда все заговорили об этой проблеме и считали каждый мяч, который я не отдал ему или он не отдал мне. Но Садьо ассистировал мне за две игры до того, я ему — тоже. Мы одноклубники на поле и в раздевалке, у нас хорошие профессиональные отношения. Мы оба выкладываемся по максимуму, чтобы помогать команде выигрывать», — говорил Салах.

Мане назвал свои отношения с Салахом дружбой, а египтянин сказал о «хороших профессиональных отношениях». Других ситуаций, когда африканцы выясняли отношения на поле на повышенных тонах, не замечали, но осадок точно остается и по сей день. Как бы то ни было, в нынешнем сезоне у них снова все в порядке на поле. Мане забивает в ключевых матчах, а Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ и раздает множество передач.

На Кубке Африки дела обстоят иначе. Тяжело входивший в турнир Сенегал разыгрался к плей-офф и катком прошелся по соперникам. Мане выглядит ярко, а в полуфинале с Буркина-Фасо (3:1) и вовсе стал лучшим игроком. С тремя голами и двумя ассистами сенегальский вингер выглядит главным претендентом на звание лучшего футболиста всего турнира.

Что касается Салаха, то его Египет, располагая не самым сильным составом, при невзрачной игре смог пройти крепких соперников: Кот-д'Ивуар (0:0 и 5:4 по пенальти), Марокко (2:1 д.в.) и хозяев турнира — Камерун (0:0 и 3:1 по пенальти). В четвертьфинале с марокканцами форварда «Ливерпуля», который забил и отдал, признали лучшим, но в двух других играх плей-офф звезда египетской сборной не выделялась на общем фоне. Яркий финал может изменить общее впечатление от игры Салаха на турнире.

В «Ливерпуле» точно будут пристально наблюдать за финалом Кубка Африки. «Пока что для них обоих турнир проходит успешно. Это будет непросто. Мы, конечно же, посмотрим игру. Один очень обрадуется результату, а другой будет расстроен. Тем не менее каждый способен сотворить историю», — прокомментировал предстоящую встречу Клопп.