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Бонгонда без победы, мощный старт Марокко, а Буркина-Фасо ведет к титулу тренер, едва не погибший на Кубке Африки-2010

Марокко разгромил Танзанию на Кубке Африки
Андрей Кузичев
Корреспондент
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17 января. Марокко — Танзания.
Фото AFP
Рассказываем о заключительных матчах первого тура первенства Черного континента.

Герои Намибии

Кубок Африки. Группа E
16 янв, 20:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
Тунис
0:1
Намибия

Стартовый тур группового раунда превращается в конвейер сенсаций, и очередным пострадавшим во вторник стал Тунис, проигравший по почти стандартной схеме. «Орлы Карфагена» владели инициативой, давили, создавали моменты, а в концовке пропустили от 33-летнего Хотто, которого теперь можно смело объявлять национальным героем Намибии. Дело в том, что «Храбрые воины» в четвертый раз пробились в финальный турнир, но прежде не только не выходили из группы, но и никогда не побеждали.

Еще один герой — 45-летний главный тренер намибийцев Колин Бенжамен. По его биографии можно изучать футбольную историю страны, ведь он играл во всех предыдущих финальных турнирах и был капитаном «воинов». А еще — он единственный представитель Намибии, сыгравший в европейской Лиге чемпионов. При назначении на свой нынешний пост летом 2022 года перед бывшим игроком «Гамбурга» поставили задачу освежить стареющую сборную и подготовить боеспособную команду к 2027 году — как раз к моменту окончания своего пятилетнего контракта.

Как видим, Бенжамен идет с опережением графика и имеет все шансы вывести свою команду в плей-офф. Решить задачу можно уже во втором туре, где воинов ждет дерби с ЮАР. Эту встречу тренер выделял еще после жеребьевки, заметив: «Игра против ЮАР — это всегда что-то особенное. Большинство наших ребят играют в ЮАР, и для них это, по сути, второй дом».

Кубок Африки. Группа E
16 янв, 23:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
Мали
2:0
ЮАР

Впрочем, сами южноафриканцы больше тайма очень прилично играли против фаворита группы Мали. «Бафана Бафана» должна была повести в счете, однако назначенный за попадание мяча в руку пенальти безобразно исполнил пробивший намного выше ворот Тау. И это был далеко не единственный голевой момент — словно команде передалась энергия главного тренера. Накануне старта 71-летний бельгиец Хуго Брос вспоминал, как шесть лет назад и близко не считавшийся фаворитом Камерун выиграл под его началом чемпионский титул.

Но все же класс есть класс. Это у ЮАР вся сборная играет в национальном чемпионате, тогда как возглавляющий «Орлов» Эрик Челле может позволить себе ради усиления игры поменять звезду «Тоттенхэма» Биссума. Как раз после этой удивительной перестановки случился переломным штрафной с попаданием Койта в перекладину и добиванием капитана малийцев Траоре, который играет с нашим Захаряном в «Реал Сосьедад». Остальное было делом техники, а фаворит в кои-то веки оправдал свой статус.

И

В

Н

П

М

О

1. Мали

1

1

0

0

2-0

3

2. Намибия

1

1

0

0

1-0

3

3. Тунис

1

0

0

1

0-1

0

4. ЮАР

1

0

0

1

0-2

0

Мечта длиной в 14 лет

Кубок Африки. Группа D
16 янв, 17:00. Stade de la Paix (Буаке)
Буркина-Фасо
1:0
Мавритания

Во вторник, правда, победила еще одна амбициозная сборная — дважды доходившая в последние году до полуфинала Буркина-Фасо. Но, заметно прибавив после перерыва, «Жеребцы» уже без замененного на 85-й минуте форварда «Ахмата» Конате вырвали победу только с пенальти на исходе добавленного времени.

Этот успех — особенный для приехавшего в Африку пятнадцать лет назад и наконец-то исполнившего свою мечту француза Юбера Велю. В 2010-м он вывел на континентальное первенство сборную Того, но та по решению правительства снялась с турнира после вооруженного нападения на автобус ангольских сепаратистов. Жертвами той террористической атаки стали погибшие водитель, помощник главного тренера и пресс-атташе сборной. Сам Велю получил пулевое ранение в руку.

Потом специалисту не удалось поработать на Кубке Африки-2021, куда он вывел не пробивавшийся в финальный турнир на протяжении десяти лет Судан. Сначала чемпионат сдвинули на год из-за пандемии, а потом недовольная плохим выступлением в отборе на ЧМ-2022 федерация уволила тренера за несколько недель до континентального первенства. С другой стороны, за этот период Велю выиграл массу клубных турниров в Алжире и ДР Конго.

«Четырнадцать лет ожидания, и я здесь, чтобы начать с нуля. Мне повезло, что я все еще жив», — признался 64-летний Велю. А еще — отвечая на вопрос о способности буркинийцев наконец-то взять трофей, он ответил: «Если мы сможем пройти групповой турнир, то остальное будет похоже на кубок, а я знаю, как играть кубковые матчи».

И

В

Н

П

М

О

1. Буркина-Фасо

1

1

0

0

1-0

3

2. Ангола

1

0

1

0

1-1

1

3. Алжир

1

0

1

0

1-1

1

4. Мавритания

1

0

0

1

0-1

0

Мотивация от Реграги

Кубок Африки. Группа F
17 янв, 20:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Марокко
3:0
Танзания

В среду в борьбу вступил один из главных фаворитов турнира — Марокко. «Атласские львы», влюбив в себя на историческом для африканского футбола ЧМ-2022, настроены на первый титул почти за полвека.

«В нашем тренировочном центре висит фотография национальной сборной, которая стала последним победителем Кубка Африки в 1976 году. Каждый день, когда игроки приходят сюда, они смотрят на фотографию и вдохновляются. Моя цель как тренера — не удалить это фото, а разместить здесь новое фото следующих победителей», — не стал скрывать планов главный тренер марокканцев Валид Реграги.

И стартовали «львы», как и подобает фавориту. Сыграли с запасом, зная, как распределять силы на длинной дистанции. Для начала заставили допустить ошибку вратаря, который шагнул за «стенку» в момент удара Зиеша и отбил мяч на Саисса. А в концовке добили оставшихся на 70-й минуте в меньшинстве танзанийцев. По итогам первого тура Марокко произвел самое сильное впечатление наряду с действующим чемпионом Сенегалом.

Кубок Африки. Группа F
17 янв, 23:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
ДР Конго
1:1
Замбия

«Я знаю, что это сложная группа с Марокко и ДР Конго, и есть команды лучше нас, но в футбол не играют на бумаге. Когда мы выйдем на поле, мы будем стремиться к победе. В первом матче мы увидим, готовы ли мои игроки. Но я знаю, что они мотивированы. У нас хорошая команда, отличные люди. Мы обязательно будем готовы», — говорил перед стартом тренирующий Замбию Авраам Грант, который уже доводил до полуфинала Кубка Африки Гану.

И «Медные пули», за которых сыграли выступавшие прежде в России Кангва, Сакала и Ламек Банда, продолжили парад сенсаций, хотя им пришлось непросто. Конголезские «Леопарды» с очень активным спартаковцем Бонгонда первые 25 минут провели на чужой половине поля. А потом после банального заброса куда-то убежал столкнувшийся с Дакой голкипер, и быстрый вброс аута трансформировал в удар по беззащитным воротам бывший туляк Кангва.

Да, фаворит отыгрался практически мгновенно, а еще замбийцы дважды выносили мяч с линии ворот. Только очередной фаворит все равно оступился. Выиграть конголезцы могли благодаря скандалу, но его отменил ВАР. Поразительно, что арбитра пригласили к монитору чуть ли не в момент начала разбега пенальтиста. Это примерно как зачитать указ о помиловании, когда палач занес над головой топор. Ключевым же моментом стал не использованный партнером острейший прострел Бонгонда на исходе добавленного времени.

И

В

Н

П

М

О

1. Марокко

1

1

0

0

3-0

3

2. ДР Конго

1

0

1

0

1-1

1

3. Замбия

1

0

1

0

1-1

1

4. Танзания

1

0

0

1

0-3

0
Футбол
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Замбии по футболу
Сборная Мали по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Намибии по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная ЮАР по футболу
0
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