Гамбия была в шаге от авиакатастрофы, фанат напал на тренера Ганы, а Салах спас Руя Виторию. Что происходит на Кубке Африки

Рассказываем о событиях первых дней первенстве Черного континента.

Юбилей «Слонов»

Турнир начался ожидаемо — с победы Кот-д'Ивуара, который стал лишь третьей сборной, сыгравшей 100 матчей в финальных турнирах континентального первенства. Как и подобает настоящим «Слонам», хозяева затоптали Гвинею-Бисау. Нижегородец Зе Турбо появился на поле на 75-й минуте уже при счете 2:0 и не смог изменить ситуацию для проигравших. А вот второй игровой день поставил на поток если не сенсации, то сюрпризы. Как результат — ни одной победы в активе тех, кого принято считать фаворитами.

Первым оступились нигерийцы с их россыпью звезд атаки. Подбор форвардов у «Супер-орлов» такой, что можно держать в резерве исполнителей уровня Чуквуэзе и Ихеаначо, На прошлом турнире нигерийцев тренировал наш старый знакомый Августин Эгуавон, и его команда оказалась немного наивной. В группе всех разрывала, но не имела плана В, что обернулось вылетом в первом же раунде плей-офф от не хватающего звезд с неба, но тактически выученного Туниса.

Сейчас у руля команды португалец Жозе Пезейру, а воз и ныне там. После ничьей с Экваториальной Гвинеей тренер говорил до боли банальные вещи. Про то, что играли лучше, создали больше моментов и заслужили победу, но команде не повезло. Какой-то набор штампов, только с таким стартом можно не выйти из группы. Следующий матч с Кот-д'Ивуаром приобретает исключительное значение.

Сенсационный лидер

В квартете В после первого тура и вовсе сенсационный лидер в лице Кабо-Верде, которому помог победить дебютировавший на Кубке Африки краснодарец Кевин Ленини. Поверженная же Гана пережила двойной шок. Во-первых, решающий гол был забит на второй добавленной минуте. Во-вторых, тренирующий «Черных звезд» ирландец Крис Хьютон после игры в отеле подвергся атаке разгневанных болельщиков. Гасить конфликт пришлось ганским дипломатам, а самый агрессивный фанат был передан полиции. Впрочем, по другой версии дело не зашло дальше оскорблений, и дебошира просто вывела на улицу охрана отеля.

Дальше Гану ждет встреча с Египтом, который тоже неприятно удивил своих болельщиков. Начал с быстрого гола, а потом — дважды пропустив в течение двух минут — спасся на исходе добавленного арбитром времени. Реализовавший пенальти Салах позволил Рую Витории избежать провала на старте.

Бывший тренер «Спартака», кстати, предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть в противостоянии с Мозамбиком, и ожидания оправдались. «Соперник создал нам много тактических проблем с низким блоком обороны. Они нашли у нас пробелы и воспользовались ими. Нам нужно срочно устранить ошибки в обороне, потому что в случае их повторения опытная Гана нас обязательно накажет», — подчеркнул Витория.

Бунт и воздушный инцидент

Сенегал — самая стабильная команда Африки последних лет. «Львы Теранги» играли в финалах двух последних турниров и со второй попытки завоевали чемпионский титул. Правда, вот уже тринадцать лет ни один действующий обладатель трофея не мог его сохранить. При этом они четыре розыгрыша подряд стартовали с победы, так что выигрыш у лишь во второй раз пробившейся в финальную часть Гамбии не показателен.

С другой стороны, на прошлом турнире «Скорпионы» играли в четвертьфинале. И в понедельник выглядели довольно неплохо. Особенно для команды, которая по африканской традиции недавно спорила с руководством федерации по поводу премиальных, а потом едва не стала жертвой трагедии в воздухе. Самолету, который должен был доставить гамбийцев на турнир, пришлось вернуться в аэропорт через девять минут после взлета из-за выхода из строя системы подачи кислорода.

После этого многие футболисты жаловались на плохое самочувствие, но, несмотря на крупное поражение, им удалось потрепать нервы чемпионам. Так, голам Гея и Камара предшествовали непростые удары, с которыми не без труда справился голкипер «львов» Менди. Когда же Камара потрясающим по точности ударом закрутил мяч в «девятку», гамбийцы банально устали, так как из-за удаления Адамса они целый тайм провели в меньшинстве.

У Сенегала же стоит отметить проблемы с правым защитником. Эту позицию вынужденно закрывает имеющий соответствующий опыт вингер «Монако» Диатта, и Алиу Сиссе ждет, когда восстановится латераль «Бетиса» Сабали. Для него сделали исключение, так как опытный футболист обещал тренеру сыграть, и тот доверился, хотя двух игроков, включая бомбардира Диа из-за травм пришлось отправить домой. Зато — в отличие от ЧМ-2022 — в строю герой прошлого турнира Мане, в понедельник отметившийся голевой передачей.

Неубедительный Камерун

Камерунский голкипер Онана вот уже второй турнир приковывает к себе внимание. На ЧМ-2022 он покинул расположение сборной из-за непонимания с тренерским штабом, который хотел от голкипера аккуратного классического стиля, а не рискованной и агрессивной игры за штрафной. Тот случай, когда игра ногами сыграла против Онана, но привела его в «МЮ».

Упоминание клуба не случайно, так как вернувшийся в национальную команду кипер выторговал для себя возможность вместо приезда на сбор сыграть в первом полуфинальном матче Кубка лиги, а потом провел еще и важнейший матч с «Тоттенхэмом». Поражает тот факт, что данная встреча состоялась за сутки до старта «Неукротимых львов» на Кубке Африки, поэтому Онана прибыл в расположение национальной команды за несколько часов до стартового свистка.

Впрочем, в состав его, как и планировалось, не включили, а первый номер камерунцев Ондоа пропустил довольно быстро. Только вратаря упрекнуть не в чем — он отразил опасные удары, тогда как на не сумевших нормально вынести мяч защитников нашло помешательство. После такого старта команда Ригобера Сонга долго приходила в себя и до перерыва, несмотря не преимущество, ни разу не попала в створ. Зато получила численный перевес после того, как бывший игрок «Локомотива» и капитан гвинейцев Камано случайно наступил сопернику на ногу, и в игру вмешался ВАР.

Лишнего же Камерун разыграл довольно быстро, а классный удар головой нанес пострадавший в упомянутом выше эпизоде Магри. Однако большего добиться не удалось, а три удара по воротам — это мизер, чтобы рассчитывать на победу. Пока «львы» также неубедительны, как и в отборочном турнире, где им повезло с откровенно слабой группой, но и там за четыре тура они набрали лишь семь очков. Просто остальные оказались еще хуже. Страшно представить, что было бы с Камеруном, если бы травма не выбила из строя гвинейского чудо-снайпера Гирасси.

Осечка «Лис пустыни»

Закрывавший программу понедельника Алжир из тех, кого принято называть скрытыми фаворитами. Может выстрелить, а может провалиться — как на прошлом турнире в ранге действующего чемпиона. На тот момент команда не проигрывала на протяжении 35 матчей, и очень болезненно пережила ту осечку, а также драматичный проигрыш Камеруну в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

К тому же сборным из Магриба традиционно сложно в Черной Африке, и Джамель Бельмади даже отвез «Лис пустыни» на сбор в Того. «Привыкание к климату является важным фактором, ведь 90 процентов наших игроков родом из Европы, где температура сейчас колеблется от 0 до 5 градусов. Это означает, что мы столкнемся с разницей до 25 градусов», — говорил тренер перед стартом.

Но в первом туре алжирцами повезло играть после захода солнца, тогда как остальные выходили на поле, когда столбик термометра стабильно держится на отметке «плюс 35». А тут — играй в свое удовольствие, и экс-чемпионы начали качественно. Даже отмененный из-за небольшого офсайда гол Белаили вызвал восторг. Эффектный удар через себя хотелось пересматривать, а результативным в итоге оказался длинный пас этого хавбека на открывшего счет Бунеджа. Нужно было развивать перевес, но в итоге проявилась та самая алжирская непредсказуемость.

«Лисы» давили и владели преимуществом, однако вместо второго гола получили глупый пенальти, когда опытный Бенталеб неловко попал сопернику по ноге. Тренерская реакция оказалась мгновенной — в игру вступили Слимани и Ауар, а потом еще и ярко играющий в «Фейеноорде» Зерукки. Только пресловутый инстинкт убийцы чемпионской поры куда-то испарился, и даже магия Махреза при штрафном на последних минутах не сработала. Анголу же остается похвалить за смелость. Тур сенсаций продолжается.