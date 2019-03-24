ЮАР вышла в финальную стадию Кубка африканских наций. Определились все 24 участника турнира

Определились все 24 участника Кубка африканских наций-2019. Последним из них стала сборная ЮАР, которая в последнем туре обыграла Ливию 2:1 и сохранила вторую строчку в отборочной группе E. На турнир прошли первые два места из 12 групп.

Полностью список участников выглядит следующим образом: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Для Мадагаскара, Мавритании и Бурунди это будет дебют в финальной стадии турнира.

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля. Впервые в истории в нем примет участие 24 команды - до этого года в турнире выступало 16 сборных.