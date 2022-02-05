Футбол
Другие
Кубок Африки
Новости
Все материалы Календарь / результаты Таблицы Статьи Фото
Видео
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Кубок Африки

5 февраля, 23:14

Салах — о финале Кубка Африки: «Будет здорово сыграть против Мане. Завтра мы будем соперниками, потом — партнерами»

Салах поделился ожиданиями от встречи с Мане в финале Кубка Африки
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах поделился ожиданиями от финального матча Кубка Африки против Сенегала.

«Будет здорово сыграть против Мане, — приводит слова Салаха Liverpool Echo. — Завтра мы будем соперниками, потом — партнерами. Мы немного побеседовали с Садио перед нашим матчем с Марокко. Я спрашивал, как его голова и сказал, что надеюсь увидеться в финале».

По словам нападающего, выиграть трофей со сборной Египта — это нечто особенное.

«Я выигрывал Лигу чемпионов — это было прекрасное ощущение. Я выигрывал чемпионат Англии с командой, которой это не удавалось 30 лет. Я выигрывал везде. А теперь хочу впервые победить со сборной Египта. Надеюсь, завтра это удастся», — сказал он.

Напомним, что Салах и нападающий сборной Сенегела Садио Мане является партнерами по «Ливерпулю».

Встреча между сборными Египта и Сенегала состоится 6 февраля. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/mohamed-salah-sadio-mane-afcon-23000206

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Мохамед Салах
Садио Мане
Футбол
Сборная Египта по футболу
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абубакар раскритиковал игроков сборной Камеруна после поражения в полуфинале Кубка Африки
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости