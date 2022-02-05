Салах поделился ожиданиями от встречи с Мане в финале Кубка Африки

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах поделился ожиданиями от финального матча Кубка Африки против Сенегала.

«Будет здорово сыграть против Мане, — приводит слова Салаха Liverpool Echo. — Завтра мы будем соперниками, потом — партнерами. Мы немного побеседовали с Садио перед нашим матчем с Марокко. Я спрашивал, как его голова и сказал, что надеюсь увидеться в финале».

По словам нападающего, выиграть трофей со сборной Египта — это нечто особенное.

«Я выигрывал Лигу чемпионов — это было прекрасное ощущение. Я выигрывал чемпионат Англии с командой, которой это не удавалось 30 лет. Я выигрывал везде. А теперь хочу впервые победить со сборной Египта. Надеюсь, завтра это удастся», — сказал он.

Напомним, что Салах и нападающий сборной Сенегела Садио Мане является партнерами по «Ливерпулю».

Встреча между сборными Египта и Сенегала состоится 6 февраля. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.