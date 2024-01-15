Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 15 января
Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре
Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. В третий игровой день запланированы три матча группового турнира. Время начала — московское.
Расписание матчей Кубка Африки 2024
15 января, понедельник
17.00. Сенегал — Гамбия
Онлайн-трансляция
20.00. Камерун — Гвинея
Онлайн-трансляция
23.00. Алжир — Ангола
Онлайн-трансляция
В России в прямом эфире игры Кубка африканских наций можно посмотреть на онлайн-сервисе Okko Sport по платной подписке.
В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.
Групповой турнир завершится 24 января. Стадия плей-офф пройдет с 27 января по 11 февраля. Финал Кубка африканских наций пройдет в Абиджане 11 февраля.
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