Чад исключен из Кубка африканских наций за вмешательство государства в дела футбольной федерации

Сборная Чада исключена из числа участников отборочного турнира Кубка африканских наций, сообщает 22 марта АР. Команде засчитали поражения в двух предстоящих матчах.

Чад должен был сыграть с Намибией 24 марта и с Мали 28 марта. Команда ранее уже потеряла шансы выйти в финальный турнир, который пройдет в январе — феврале 2022 года в Камеруне.

Причиной санкций стало вмешательство государственных властей в деятельность Федерации футбола Чада. Правительство страны распустило организацию. Африканская конфедерация футбола после этого приняла решение дисквалифицировать сборную.

После этого Федерации футбола Чада может грозить приостановка членства в ФИФА и исключение всех сборных и клубных команд из международных соревнований. Согласно уставу ФИФА, вмешательство государственных властей в дела федераций футбола запрещено.