Сенегал обыграл Буркина-Фасо и вышел в финал Кубка Африки

В матче 1/2 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала победила команду Буркина-Фасо (3:1).

В составе победителей отличились Абду Диалло, Идрисса Гей и Садио Мане. У Буркина-Фасо забил Блати Туре.

В финале сенегальцы сыграют с победителем пары Камерун — Египет.

Кубок африканских наций

1/2 финала

Буркина-Фасо — Сенегал — 1:3 (0:0)

Голы: Диалло, 70 (0:1). И.Гей, 76 (0:2). Туре, 82 (1:2). Мане, 87 (1:3).

Буркина-Фасо: Дайо, Гира (Уаттара, 81), Сангаре, Байяла (Саного, 60), Банде (Э.Тапсоба, 81), Каборе, Коффи (Уэдраого, 36), А.Тапсоба, Траоре, Туре, Яго.

Сенегал: И.Гей, Диалло, Дьедиу (П.Гей, 65), Дьенг (П.Сарр, 78), Кулибали, Куяте (И.Сарр, 65), Мане, Н.Менди (Сиссе, 90+2), Э.Менди, Б.Сарр, Сисс.

Предупреждения: Гира, 28. Б.Сарр, 50. Сиссе, 90+3.

Судья: Тессема (Эфиопия).

2 февраля. Яунде. Стадион «Ahmadou Ahidjo».