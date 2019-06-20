Ахмед аль-Мухаммади: "Салах - один из трех лучших футболистов мира"

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Египта Ахмед аль-Мухаммади отметил важную роль в национальной команде нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Завтра Египет проведет матч открытия домашнего Кубка африканских наций против Зимбабве.

- Салах - один из трех лучших футболистов мира, - сказал Аль-Мухаммади на пресс-конференции. - Он очень важен для сборной Египта и страны. Салах принесет пользу любой команде. Все восхищаются его выступлением, это очень важное усиление для сборной Египта.

Но раньше говорилось, что Салах - один из 23 игроков в составе. Каждый футболист помогает другим. Мы одна команда, но Салах в составе - очень положительный момент.